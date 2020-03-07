شكرا لقرائتكم خبر عن مات أجدع وأطيب خلق الله.. مدافع الزمالك السابق أحمد دويدار يعلن وفاة عمه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن أحمد دويدار، مدافع الإنتاج الحربى الحالى والزمالك السابق، عن وفاة عمه، فجر اليوم السبت، مؤكدا أنه كان سنده بعد الله ثم وفاة والده، قائلا: "مات أجدع وأطيب خلق الله".

ونشر دويدار، عبر حسابه على انستجرام، صورة مع عمه الراحل، صحبها بتعليق: "عمى فى ذمة الله، مات فى صلاة الفجر، كان سند ليا بعد ربنا وموت أبويا الله يرحمه، مات أجدع وأطيب خلق الله، الله يرحم أمواتنا جميعا، نسألكم الدعاء".



دويدار

وفى وقت سابق أبدى أحمد دويدار ندمه على قرار الرحيل من الزمالك، مؤكداً أنه أخطأ عندما فكر فى اللعب للأهلي، ووقع على عقود انضمام للقلعة الحمراء، كاشفًا عن واقعة غريبة حدثت له، حيث إنه اتصل بإسماعيل يوسف وأحمد مرتضى عضوى مجلس إدارة القلعة البيضاء، فى هذا الوقت، مؤكدًا لهما أنه يشعر بالذنب تجاه الزمالك بسبب ارتباطه بالأهلى الذى لم يتم فى النهاية بسبب عدم التوافق.

وأضاف دويدار: "وقعت للأهلى بعد مكالمة من حسام البدرى، المدير الفنى للفريق حينها، وإشادته بى وتأكيده على حاجة الفريق لجهودى بعد احتراف أحمد حجازى»، متابعًا، «علمت أيضًا أن بعض لاعبى الأهلى وأعضاء مجلس إدارة النادى رفضوا انضمامى للفريق لأننى فضلت الزمالك على الأهلى عندما كنت لاعبًا بنادى الشرطة".

من ناحية أخرى، حقق فريق الانتاج الحربي فوزا وديا على نظيره أسوان، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذى أقيم بينهما، الخميس الماضى، على ستاد السلام، سجل ثلاثية الإنتاج أحمد عفيفى وموسى دياورا ومحمد فييرا .

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ويستعد الإنتاج لمواجهة نادى مصر والمقرر لها الخميس المقبل بالجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدورى العام.