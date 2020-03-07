شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. 5 محترفين فى تشكيل الأهلى ومثلث هجومى أفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد تشكيل الأهلى لمواجهة صن دوانز بطل جنوب أفريقيا، فى اللقاء المقرر له الثالثة عصر اليوم السبت باستاد لوكاس موريبى بمدينة بريتوريا فى إياب دور الثمانية بدورى الأبطال الأفريقى، حدثا تاريخيا، حيث ظهر بتشكيلة المارد الأحمر لأول مرة 5 لاعبين محترفين، هم التونسى على معلول والمالى أليو ديانج والأنجولى جيرالدو والنيجيرى أجاى والسنغالى بادجى .

وشهد الخط الهجومى مشاركة الثلاثى جيرالدو وأجاى وبادجى، ليقود الهجوم الأهلاوى مثلث أفريقى لأول مرة فى تاريخ القلعة الحمراء .

وجاء تشكيل الأهلى كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: رامى ربيعة – ياسر ابراهيم – على معلول – أحمد فتحي.

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خط الوسط: عمرو السولية – أليو ديانج – محمود متولى - جيرالدو – جونيور أجاى

خط الهجوم: أليو بادجى

الفوز بثنائية المدافع الدولى التونسى على معلول فى التاسع والعشرين من فبراير الماضى على ملعب القاهرة الدولى فى لقاء الذهاب، ورغبة هذا الجيل فى رد الدين للبطل الجنوب أفريقى وقطع خطوة مهمة فى طريق استعادة اللقب الغائب منذ 2013، كلها عوامل ترجح كفة صاحب الرقم القياسى فى التتويج بلقب البطولة (8 مرات).

لقاء اليوم سيكون الثامن بين الأهلى وصن دوانز فى البطولة، وتؤكد الأرقام تفوق المارد الأحمر بأربعة انتصارات و11 هدفاً مقابل فوز وحيد و8 أهداف لرفاق الحارس الأوغندى دينيس أونيانجو.

الأهلى حقق ثالث لقب له فى دورى الأبطال على حساب صن داونز بتعادله (1 – 1) ذهاباً ثم تفوقه (3 – 0) فى لقاء الإياب بملعب القاهرة، ثم أطاح به من ثمن نهائى نفس البطولة 2007 بالتعادل (2 – 2) فى لقاء الذهاب خارج أرضه ثم فوزه (2 – 0) إياباً، لكنه ودع من ربع نهائى النسخة السابقة بخسارته (0 – 5) فى اللقاء الأول ثم فوزه بهدف المغربى وليد أزارو على ملعب الجيش ببرج العرب فى المواجهة الثانية.