شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يصل استاد لوكاس موريبى لمواجهة صن داونز فى مباراة حسم التأهل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل فريق النادى الأهلى، منذ قليل، ملعب لوكاس موريبى لخوض مباراة صن داونز التى تقام فى الثالثة عصر اليوم السبت بتوقيت القاهرة، وهو نفس توقيت جنوب أفريقيا، فى إياب دور الثمانية بدورى أبطال أفريقيا.

ووصلت البعثة الحمراء ملعب المباراة فى حراسة الشرطة التى رافقت الفريق منذ تحركه من فندق الإقامة، بعدما عقد رينيه فايلر المدير الفنى للفريق محاضرة أخيرة مع اللاعبين للحديث عن خطة المباراة وإعلان التشكيل الذى سيخوض به المارد الأحمر المباراة المرتقبة.

وخاض الأهلى تدريبات قوية فى مدينة بريتوريا، قبل مواجهة بطل جنوب أفريقيا، ويبحث الفريق عن بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائى فى مواجهة اليوم بعد الفوز بهدفين دون رد فى مباراة الذهاب بالقاهرة.

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وتحدث سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلى عن مباراة اليوم، قائلاً، الفريق جاهز لمواجهة صن داونز موضحاً أن الفريق استعد تماماً لهذه المباراة المهمة من خلال التدريبات اليومية فى مدينة بريتوريا، وعازم على تقديم عرض قوى أمام الفريق الجنوب أفريقى والعودة للقاهرة بتأشيرة نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.

وأكد عبد الحفيظ أن الأهلى استفاد جيداً من السفر مُبكراً إلى جنوب إفريقيا الذى ساهم فى التأقلم على الأجواء فى مدينة بريتوريا، وهو ما يساعد لاعبى الأهلى على تقديم مباراة جيدة وفقا لقدراتهم الفنية العالية والخبرات الطويلة التى تؤهلهم للتعامل الجيد مع مثل هذه المباريات القوية، ومن ثم تحقيق الهدف المنشود.

وأعرب مدير الكرة عن أمله فى خروج المباراة بشكل جيد على جميع الأصعدة الفنية والتنظيمية والتحكيمية؛ لأنها تقام بين فريقين كبيرين وكلاهما مُرشح لحصد اللقب الإفريقي، لذا من الضرورى أن تتحقق العدالة التحكيمية فى لقاء اليوم.