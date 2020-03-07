تابع مباراة الأهلي وصن داونز بث مباشر ولحظة بلحظة عبر سوبر كورة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم سوبر كورة متابعة حية لحظة بلحظة لمباراة صن داونز ضد الأهلي فى إياب ربع نهائى دورى الأبطال الأفريقى.

وتنطلق مباراة صن داونز ضد الأهلي فى الثالثة عصراليوم، السبت، باستاد لوكاس موريبي في إياب دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا، لحسم صاحب هوية الصعود إلى نصف نهائي البطولة، علما بأن مباراة الذهاب انتهت لمصلحة الفريق الأحمر بهدفين دون رد أحرزهما على معلول فى المباراة التي جمعتهما باستاد القاهرة الدولي مساء السبت الماضي.

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يبحث السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي تأمين خط الوسط في مباراة صن داونز اليوم ،السبت، في بطولة دوري أبطال أفريقيا حيث يُفكر في الدفع بالثلاثي محمود متولي وأليو ديانج وعمرو السولية في خط الوسط ويرغب المدير الفني في تأمين منطقة وسط الملعب بشكل قوي أمام هجوم صن داونز السريع.

ومن المتوقع أن يخوض الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

محمد الشناوي فى حراسة المرمي.

ياسر إبراهيم ، رامي ربيعة ، أحمد فتحي ، على معلول في خط الدفاع

عمرو السولية ، أليو ديانج ، محمود متولي في خط الوسط

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حسين الشحات ، جيرالدو أو "قفشة"، وأجاي في خط الهجوم.