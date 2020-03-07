تابع مباراة الأهلي وصن داونز بث مباشر ولحظة بلحظة عبر سوبر كورة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم سوبر كورة متابعة حية لحظة بلحظة لمباراة صن داونز ضد الأهلي فى إياب ربع نهائى دورى الأبطال الأفريقى.
وتنطلق مباراة صن داونز ضد الأهلي فى الثالثة عصراليوم، السبت، باستاد لوكاس موريبي في إياب دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا، لحسم صاحب هوية الصعود إلى نصف نهائي البطولة، علما بأن مباراة الذهاب انتهت لمصلحة الفريق الأحمر بهدفين دون رد أحرزهما على معلول فى المباراة التي جمعتهما باستاد القاهرة الدولي مساء السبت الماضي.
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ومن المتوقع أن يخوض الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:
محمد الشناوي فى حراسة المرمي.
ياسر إبراهيم ، رامي ربيعة ، أحمد فتحي ، على معلول في خط الدفاع
عمرو السولية ، أليو ديانج ، محمود متولي في خط الوسط
حسين الشحات ، جيرالدو أو "قفشة"، وأجاي في خط الهجوم.
وحرص فايلر منذ الوصول إلى جنوب أفريقيا على التدريب فى تمام الساعة الثالثة عصراً، حتى يعتاد اللاعبين على نفس الموعد الذى ستقام فيه المباراة والتعود على لعب الكرة في الأجواء الصباحية في الملاعب هناك، خاصة أن صن داونز حدد موعد لقاء الإياب عصرًا كي يستفاد من عامل الجو للتأثير على الأحمر، مثلما حدث فى مباراة ذهاب ربع النهائي العام الماضي عصرًا في جنوب إفريقيا، وخسر بخماسية نظيفة، واشتكى اللاعبون وقتها من درجة الحرارة ونقص الأوكسجين الذي أثر على أدائهم بشكل كبير.
ويولي الأهلي اهتمامًا كبيرا بمواجهة صن دوانز فى دوري أبطال أفريقيا، كونها تعد المباراة الأهم في مسيرة الفريق هذا الموسم، حيث أن عبور تلك العقبة ستجعل الفريق يقطع شوطًا كبيرًا نحو استعادة لقب البطولة الإفريقية التي يسعى المارد الأحمر للتتويج بها هذا الموسم بعد إخفاقه في استعادته في نهائيين خاضهم فى الثلاث نسخ الأخيرة.
وتعد أوراق فايلر في مباراة اليوم معروفة وهي تتمثل في كلاً ، من : أجاي ومعلول وقفشة وديانج والسولية وأحمد فتحي والشحات.
وقام المدرب السويسري خلال الأيام الماضية بتحفيظ لاعبيه خطة اللعب في مباراة اليوم من أجل تحقيق الهدف المنشود والتأهل لنصف نهائي أفريقيا.
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