شكرا لقرائتكم خبر عن تحذيرات فايلر للاعبى الأهلي قبل مواجهة صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، لاعبى الفريق بعدم تكرار الأخطاء التى وقعوا فيها خلال المباريات الماضية، وتحديداً فى لقاء صن داونز السبت الماضى باستاد القاهرة فى ذهاب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا، والذى انتهى بفوز الأحمر بثنائية نظيفة، ويلتقى الأهلى مع صن داونز فى الثالثة عصر اليوم، السبت، بتوقيت القاهرة باستاد لوكاس موريبى فى إياب دور الثمانية بدورى أبطال أفريقيا.

وحذر فايلر من عدم التركيز الذى يسمح للمنافس بالانقضاض على مرمى الشناوى سريعاً، وهو ما حدث فى الدقائق الأولى لمباراة الذهاب، لولا يقظة محمد الشناوى، كما طالب المدير الفنى اللاعبين بالتركيز والجدية أمام مرمى المنافس واستغلال جميع الفرص.

كما تحدث فايلر مع لاعبى الفريق أيضاً عن ضرورة التركيز فى الملعب وعدم الانسياق وراء التصريحات الخادعة التى يُرددها موسيمانى مدرب صن داونز والتى يحاولون خلالها "تنويم" لاعبى الأهلى وجهازهم قبل اللقاء المرتقب بالتأكيد على أن حظوظ الأهلى هى الأقوى للتأهل وأن الأهلى لن يخسر مرتين فى جنوب أفريقيا، وطالب فايلر لاعبيه بعدم الانشغال بالتصريحات الإعلامية للمنافس ولا ضغوط السوشيال ميديا والتركيز فى الملعب فقط حتى يُحقق الفريق هدفه المنشود فى مباراة اليوم الهامة كما طالبهم بعدم النظر للماضى والتفكير فى مباراة العام الماضى أمام صن داونز بجنوب أفريقيا التى خسرها الأهلى بخماسية نظيفة.

Advertisements

وأعلن رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، تشكيل الفريق الذى سيخوض به مباراة صن دوانز الجنوب أفريقى على ملعب لوكاس موريبى بمدينة بريتوريا فى الثالثة عصر اليوم السبت بتوقيت القاهرة، وهو نفس توقيت جنوب أفريقيا، فى إياب دور الثمانية بدورى أبطال أفريقيا.

ويضم تشكيل الأهلى كلاً من: محمد الشناوى، ياسر إبراهيم، رامى ربيعة، أحمد فتحى، على معلول، عمرو السولية، ديانج، محمود متولى، جيرالدو وأجاى وأليو بادجى.

وينتظر مباراة اليوم الملايين ليس فقط من جماهير الأهلى وصن داونز لكن من جماهير الكرة الأفريقية والعربية بعدما سبق وفاز صن داونز فى النسخة الماضية من البطولة وتحديداً فى ذهاب دور الثمانية على الأهلى بخماسية نظيفة فى بريتوريا وهى الهزيمة التى أطاحت بالأهلى من البطولة بعدما اكتفى بالفوز بهدف "يتيم" فى لقاء العودة ببرج العرب لذا يترقّب الكثيرون مباراة اليوم لتحديد الفريق المتأهل للدور نصف النهائى بالبطولة.