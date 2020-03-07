شكرا لقرائتكم خبر عن الجالية المصرية تؤازر الأهلى بفندق الإقامة فى جنوب أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجمع عدد من أفراد الجالية المصرية فى جنوب أفريقيا، اليوم، خارج فندق الإقامة فى مدينة بريتوريا، وهتفوا للاعبى الأهلى قبل ثلاث ساعات من انطلاق مباراة الأهلى أمام صن داونز التى تقام فى الثالثة عصر اليوم السبت فى إياب دور الثمانية بدورى أبطال أفريقيا.

ويتواجد اليوم عدد من أبناء الجالية المصرية فى جنوب أفريقيا، داخل استاد لوكاس موريبى، لمؤازرة الأهلى فى مواجهة صن داونز.

ويعقد رينيه فايلر المدير الفنى للفريق محاضرة مع اللاعبين قبل التحرك لملعب المباراة.

وكان الأهلى قد حقق الفوز على صن داونز بثنائية نظيفة سجلها علي معلول في مباراة الذهاب التى أقيمت على استاد القاهرة.

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وحرص الجهاز الإدارى للنادى الأهلى على توزيع تذاكر مباراة الفريق أمام صن داونز اليوم على أفراد من الجالية المصرية بجنوب أفريقيا الذين طلبوا تذاكر لحضور اللقاء المرتقب، خاصة أن النادى حصل على ما يقرب من 100 تذكرة من مسئولى صن داونز، أسوة بما حدث فى لقاء الذهاب بالقاهرة السبت الماضى، والذى فاز فيه الأهلى بثنائية نظيفة. ولم يوافق مسئولو صن داونز على حضور جمهور الأهلى بـ"جواز السفر" فى لقاء اليوم، وأتم الاتفاق خلال الاجتماع الفنى للمباراة أمس أن يحضر جمهور الأهلى بتذاكر سواء من خلال الشراء عبر منافذ البيع أو من الحصة التى تم تخصيصها للأهلى. وحرص عدد من أفراد الجالية المصرية بجنوب أفريقيا على التواجد بمقر إقامة الأهلى بمدينة بريتوريا وحصلوا على تذاكر من الجهاز الإدارى للفريق، وينتظر مباراة اليوم الملايين ليس فقط من جماهير الأهلى وصن داونز لكن من جماهير الكرة الأفريقية والعربية، بعدما سبق وفاز صن داونز فى النسخة الماضية من البطولة وتحديداً فى ذهاب دور الثمانية على الأهلى بخماسية نظيفة فى بريتوريا وهى الهزيمة التى أطاحت بالأهلى من البطولة بعدما أكتفى بالفوز بهدف "يتيم" فى لقاء العودة ببرج العرب لذا يترقّب الكثيرون مباراة اليوم لتحديد الفريق المتأهل للدور نصف النهائى بالبطولة بعدما فاز الأهلى فى لقاء الذهاب بالقاهرة السبت الماضى بثنائية نظيفة.