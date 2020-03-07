شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد الخطيب يدعم لاعبي الأهلي قبل استقلال الأتوبيس لملعب مباراة صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلي، على مؤازرة لاعبى الفريق فى طريقهم لاستقلال الأتوبيس الخاص إلى ملعب مباراة صن داونز، والتى تقام فى الثالثة عصراً، بإياب دور الثمانية من عمر مسابقة دورى أبطال افريقيا، ووقف "بيبو" لتحية اللاعبين حتى استقلالهم الأتوبيس، لدعمهم قبل اللقاء المرتقب.

وعقد رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين داخل فندق الإقامة الساعة 12.45 ظهراً قبل التحرك لاستاد لوكاس موريبى الذى يستضيف مباراة الفريق أمام صن داونز التى تقام اليوم.

وأعلن رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، تشكيل الفريق الذى سيخوض به مباراة صن دوانز الجنوب أفريقى على ملعب لوكاس موريبى بمدينة بريتوريا فى الثالثة عصر اليوم السبت بتوقيت القاهرة، وهو نفس توقيت جنوب أفريقيا، فى إياب دور الثمانية بدورى أبطال أفريقيا.

ويضم تشكيل الأهلى كلاً من: محمد الشناوى، ياسر إبراهيم، رامى ربيعة، أحمد فتحى، على معلول، عمرو السولية، ديانج، محمود متولى، جيرالدو وأجاى وأليو بادجى.

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واستعد الأهلى لمباراة اليوم جيداً فقد وصل مُبكراً إلى مدينة بريتوريا التى تستضيف المباراة، حيث وصلت البعثة الحمراء صباح الاثنين الماضى وتدرب الفريق ما يقرب من خمسة مرات فى جنوب أفريقيا منها مرة على حديقة تبتعد أمتار قليلة عن فندق الإقامة ثم تدرب ثلاثة مرات على مجمع ملاعب جامعة بريتوريا قبل أن يختتم تدريباته عصر أمس، الجمعة، على ملعب المباراة، وكثف السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق من جلساته مع لاعبى الفريق طوال الفترة الماضية وشاهد برقتهم ملخص لأهم مباريات الفريق الجنوب أفريقى من أجل استكشاف نقاط القوة والضعف فى المنافس واستغلالها فى نقاط اليوم المرتقب.

ويحل الأهلى ضيفا اليوم، السبت، صن داونز الجنوب أفريقى المُلقب بـ"برازيل أفريقيا" باستاد لوكاس موريبى فى إياب دور الثمانية بدورى أبطال أفريقيا، وهى المباراة التى ينتظرها الملايين ليس فقط من جماهير الأهلى وصن داونز لكن من جماهير الكرة الأفريقية والعربية.