شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة خاصة من "أمح" لجماهير الأهلى قبل مواجهة صن داونز.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص المشجع الأهلاوى "أمح" على توجيه رسالة لجماهير الأهلى عبر صفحته على إنستجرام قبل ساعات من مواجهة الأحمر المرتقبة أمام صن داونز الجنوب أفريقى، والمحدد لها الثالثة عصر اليوم السبت فى إطار إياب دور ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.

وقال أمح فى رسالته، "صباحكم أهلاوى إن شاء الله الأهلى يكسب.. كلنا ندعليه النهاردة.. أفريقيا يا أهلى".



أمح

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وعقد رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين داخل فندق الإقامة الساعة 12.45 ظهراً قبل التحرك لاستاد لوكاس موريبى الذى يستضيف مباراة الفريق أمام صن داونز التى تقام اليوم.

واستعد الأهلى لمباراة اليوم جيداً فقد وصل مُبكراً إلى مدينة بريتوريا التى تستضيف المباراة، حيث وصلت البعثة الحمراء صباح الاثنين الماضى وتدرب الفريق ما يقرب من خمسة مرات فى جنوب أفريقيا منها مرة على حديقة تبتعد أمتار قليلة عن فندق الإقامة ثم تدرب ثلاثة مرات على مجمع ملاعب جامعة بريتوريا قبل أن يختتم تدريباته عصر أمس، الجمعة، على ملعب المباراة، وكثف السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق من جلساته مع لاعبى الفريق طوال الفترة الماضية وشاهد برقتهم ملخص لأهم مباريات الفريق الجنوب أفريقى من أجل استكشاف نقاط القوة والضعف فى المنافس واستغلالها فى نقاط اليوم المرتقب.

وتحظى مواجهات الأهلى مع أندية جنوب أفريقيا بالعديد من الأرقام المُميزة، فى مسيرت الأحمر للتربع على عرش القارة السمراء، حيث التقى الأهلى مع فرق جنوب أفريقيا فى 22 مباراة فى مختلف المسابقات الأفريقية، الفوز كان حليف الأهلى فى 10 مباريات، وسيطر التعادل على نتيجة ست مباريات، فيما خسر الأهلى ست مباريات.

التقى الأهلى سبع فرق من جنوب أفريقيا هى: صن داونز «سبع مواجهات»، وأورلاندو بيراتس «ست مواجهات»، وأياكس كيب تاون «مواجهتان»، وبلاتينيوم ستارز «مواجهتان»، وسوبر سبورت «مواجهتان»، وبيديفست «مواجهتان»، وكايزر تشيفز «مواجهة واحدة».