شكرا لقرائتكم خبر عن بادجى يقود هجوم الأهلي أمام صن داونز.. والشحات على الدكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، تشكيل الفريق الذى سيخوض به مباراة صن دوانز الجنوب أفريقى على ملعب لوكاس موريبى بمدينة بريتوريا فى الثالثة عصر اليوم السبت بتوقيت القاهرة، وهو نفس توقيت جنوب أفريقيا، فى إياب دور الثمانية بدورى أبطال أفريقيا.

ويضم تشكيل الأهلى كلاً من: محمد الشناوى، ياسر إبراهيم، رامى ربيعة، أحمد فتحى، على معلول، عمرو السولية، ديانج، محمود متولى، جيرالدو وأجاى وأليو بادجى.

وكان سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلى، قد تحدث عن مباراة اليوم ،قائلاً، الفريق جاهز لمواجهة صن داونز موضحاً أن الفريق استعد تماماً لهذه المباراة المهمة من خلال التدريبات اليومية فى مدينة بريتوريا، وعازم على تقديم عرض قوى أمام الفريق الجنوب إفريقى والعودة للقاهرة بتأشيرة نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.

وأوضح عبد الحفيظ أن الأهلى استفاد جيداً من السفر مُبكراً إلى جنوب إفريقيا الذى ساهم فى التأقلم على الأجواء فى مدينة بريتوريا، وهو ما يساعد لاعبى الأهلى على تقديم مباراة جيدة وفقا لقدراتهم الفنية العالية والخبرات الطويلة التى تؤهلهم للتعامل الجيد مع مثل هذه المباريات القوية، ومن ثم تحقيق الهدف المنشود.

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وأعرب مدير الكرة عن أمله فى خروج المباراة بشكل جيد على جميع الأصعدة الفنية والتنظيمية والتحكيمية؛ لأنها تقام بين فريقين كبيرين وكلاهما مُرشح لحصد اللقب الإفريقي، لذا من الضرورى أن تتحقق العدالة التحكيمية فى لقاء اليوم.

مبكرا للوصول إلى ملعب المباراة وفقا للموعد الذى تم الإتفاق عليه فى الاجتماع الفنى الذى عقد أمس بحضور مندوبى الكاف والأهلى وصن داونز.

ويلتقى الاهلى مع صن داونز فى الثالثة عصر اليوم، السبت، بتوقيت القاهرة باستاد لوكاس موريبى فى إياب دور الثمانية بدورى أبطال أفريقيا.

ولم يوافق مسئولو صن داونز على حضور جمهور الأهلى بـ"جواز السفر" فى لقاء اليوم، وأتم الاتفاق خلال الاجتماع الفنى للمباراة أمس أن يحضر جمهور الأهلى بتذاكر سواء من خلال الشراء عبر منافذ البيع أو من الحصة التى تم تخصيصها للأهلي.

الأهلى استعد لمباراة اليوم جيداً فقد وصل مُبكراً إلى مدينة بريتوريا التى تستضيف المباراة، حيث وصلت البعثة الحمراء صباح الاثنين الماضى وتدرب الفريق ما يقرب من خمسة مرات فى جنوب أفريقيا منها مرة على حديقة تبتعد أمتار قليلة عن فندق الإقامة ثم تدرب ثلاثة مرات على مجمع ملاعب جامعة بريتوريا قبل أن يختتم تدريباته عصر أمس، الجمعة، على ملعب المباراة، وكثف السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق من جلساته مع لاعبى الفريق طوال الفترة الماضية وشاهد برقتهم ملخص لأهم مباريات الفريق الجنوب أفريقى من أجل استكشاف نقاط القوة والضعف فى المنافس واستغلالها فى نقاط اليوم المرتقب.