شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. الأهلي يتحرك لاستاد لوكاس موريبي استعدادا لمواجهة صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحرك الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، منذ قليل، إلى ملعب لوكاس موريبى استعدادا لخوض مباراة صن داونز المقرر لها الثالثة عصر اليوم، السبت، بتوقيت القاهرة، وهو نفس توقيت جنوب أفريقيا فى إياب دور الثمانية بدورى أبطال أفريقيا.

ويأتى تحرك فريق الكرة بالنادى من فندق الإقامة بعدما عقد رينيه فايلر المدير الفنى للفريق محاضرة أخيرة مع اللاعبين، للحديث عن خطة المباراة وإعلان التشكيل الذى سيخوض به المارد الأحمر المباراة المرتقبة.

وخاض الأهلى تدريبات قوية فى مدينة بريتوريا، قبل مواجهة بطل جنوب أفريقيا، ويبحث الفريق عن بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائى فى مواجهة اليوم بعد الفوز بهدفين دون رد فى مباراة الذهاب بالقاهرة.

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وتحدث سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلى عن مباراة اليوم، قائلاً، الفريق جاهز لمواجهة صن داونز وأن الفريق استعد تماماً لهذه المباراة المهمة من خلال التدريبات اليومية فى مدينة بريتوريا، وعازم على تقديم عرض قوى أمام الفريق الجنوب إفريقى والعودة للقاهرة بتأشيرة نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا.

وأوضح عبد الحفيظ أن الأهلى استفاد جيداً من السفر مُبكراً إلى جنوب إفريقيا الذى ساهم فى التأقلم على الأجواء فى مدينة بريتوريا، وهو ما يساعد لاعبى الأهلى على تقديم مباراة جيدة وفقا لقدراتهم الفنية العالية والخبرات الطويلة التى تؤهلهم للتعامل الجيد مع مثل هذه المباريات القوية، ومن ثم تحقيق الهدف المنشود، معرباً عن أمله فى خروج المباراة بشكل جيد على جميع الأصعدة الفنية والتنظيمية والتحكيمية؛ لأنها تقام بين فريقين كبيرين وكلاهما مُرشح لحصد اللقب الإفريقي، لذا من الضرورى أن تتحقق العدالة التحكيمية فى لقاء اليوم.