شكرا لقرائتكم خبر عن ‎سفير مصر بجنوب أفريقيا يرافق الأهلى إلى ملعب مباراة صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص شريف عيسى، سفير مصر فى جنوب إفريقيا، على الحضور إلى فندق إقامة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي فى مدينة بريتوريا، والتوجه مع الفريق إلى استاد لوكاس موريبي قبل مواجهة صن داونز.

وحضر السفير المصرى قبل تحرك الفريق بنصف ساعة، والتقى محمود الخطيب رئيس النادى ورئيس بعثة الفريق فى جنوب أفريقيا فى فندق الإقامة قبل التحرك لملعب المباراة.

من ناحية أخرى، عقد رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين داخل فندق الإقامة الساعة 12.45 ظهراً قبل التحرك لاستاد لوكاس موريبى الذى يستضيف مباراة الفريق أمام صن داونز التى تقام اليوم.

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واستعد الأهلى لمباراة اليوم جيداً فقد وصل مُبكراً إلى مدينة بريتوريا التى تستضيف المباراة، حيث وصلت البعثة الحمراء صباح الاثنين الماضى وتدرب الفريق ما يقرب من خمسة مرات فى جنوب أفريقيا منها مرة على حديقة تبتعد أمتار قليلة عن فندق الإقامة ثم تدرب ثلاثة مرات على مجمع ملاعب جامعة بريتوريا قبل أن يختتم تدريباته عصر أمس، الجمعة، على ملعب المباراة، وكثف السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق من جلساته مع لاعبى الفريق طوال الفترة الماضية وشاهد برقتهم ملخص لأهم مباريات الفريق الجنوب أفريقى من أجل استكشاف نقاط القوة والضعف فى المنافس واستغلالها فى نقاط اليوم المرتقب.

ويحل الأهلى ضيفا اليوم، السبت، صن داونز الجنوب أفريقى المُلقب بـ"برازيل أفريقيا" باستاد لوكاس موريبى فى إياب دور الثمانية بدورى أبطال أفريقيا، وهى المباراة التى ينتظرها الملايين ليس فقط من جماهير الأهلى وصن داونز لكن من جماهير الكرة الأفريقية والعربية .

و تحظى مواجهات الأهلى مع أندية جنوب أفريقيا بالعديد من الأرقام المُميزة، فى مسيرت الأحمر للتربع على عرش القارة السمراء، حيث التقى الأهلى مع فرق جنوب أفريقيا فى 22 مباراة فى مختلف المسابقات الأفريقية، الفوز كان حليف الأهلى فى 10 مباريات، وسيطر التعادل على نتيجة ست مباريات، فيما خسر الأهلى ست مباريات.

التقى الأهلى سبع فرق من جنوب أفريقيا هى: صن داونز «سبع مواجهات»، وأورلاندو بيراتس «ست مواجهات»، وأياكس كيب تاون «مواجهتان»، وبلاتينيوم ستارز «مواجهتان»، وسوبر سبورت «مواجهتان»، وبيديفست «مواجهتان»، وكايزر تشيفز «مواجهة واحدة.