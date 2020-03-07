شكرا لقرائتكم خبر عن إكرامي وكهربا وعاشور يدعمون لاعبى الأهلى قبل مواجهة صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص بعض لاعبى الأهلى المستبعدين من رحلة الفريق إلى جنوب أفريقيا لمواجهة صن داونز على دعم زملائهم قبل اللقاء المهم والمصيرى، وتحدث بعض هؤلاء اللاعبين، وتحديداً الثلاثى "شريف إكرامى وحسام عاشور وكهربا" مع زملائهم بالفريق قبل اللقاء المقرر له الثالثة عصر اليوم، السبت، بتوقيت القاهرة، باستاد لوكاس موريبى فى إياب دور الثمانية بدورى أبطال أفريقيا.

وحفز الثلاثى زملاءهم بالأهلى والشد من أزرهم ومطالبتهم بتحقيق نتيجة جيدة تحصد للفريق تأشيرة التأهل لنصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، وجاء استبعاد إكرامى وعاشور وكهربا من مواجهة صن داونز لأسباب فنية، غير أن اللاعبين الثلاثة تحدثوا خلال الساعات الماضية مع زملائهم بجنوب أفريقيا من أجل التفوق على صن داونز.

وينتظر مباراة اليوم الملايين ليس فقط من جماهير الأهلى وصن داونز لكن من جماهير الكرة الأفريقية والعربية بعدما سبق وفاز صن داونز فى النسخة الماضية من البطولة وتحديداً فى ذهاب دور الثمانية على الأهلى بخماسية نظيفة فى بريتوريا وهى الهزيمة التى أطاحت بالأهلى من البطولة بعدما أكتفى بالفوز بهدف "يتيم" فى لقاء العودة ببرج العرب لذا يترقّب الكثيرون مباراة اليوم لتحديد الفريق المتأهل للدور نصف النهائى بالبطولة بعدما فاز الأهلى فى لقاء الذهاب بالقاهرة السبت الماضى بثنائية نظيفة.

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وتحظى مواجهات الأهلى مع أندية جنوب أفريقيا بالعديد من الأرقام المُميزة فى مسيرات الأحمر للتربع على عرش القارة السمراء، حيث التقى الأهلى مع فرق جنوب أفريقيا فى 22 مباراة فى مختلف المسابقات الأفريقية، الفوز كان حليف الأهلى فى 10 مباريات، وسيطر التعادل على نتيجة ست مباريات، فيما خسر الأهلى ست مباريات.

التقى الأهلى سبع فرق من جنوب أفريقيا هى: صن داونز «سبع مواجهات»، وأورلاندو بيراتس «ست مواجهات»، وأياكس كيب تاون «مواجهتان»، وبلاتينيوم ستارز «مواجهتان»، وسوبر سبورت «مواجهتان»، وبيديفست «مواجهتان»، وكايزر تشيفز «مواجهة واحدة».

على مدى مواجهات الأهلى وفرق جنوب أفريقيا، نجح لاعبو الأهلى فى هز شباك فرق جنوب أفريقيا 29 مرة، بينما استقبلت شباكه 22 هدفًا، ويعد خالد بيبو، مهاجم الأهلى الأسبق، الهداف التاريخى للأهلى فى مواجهات فرق جنوب أفريقيا برصيد أربعة أهداف، ويعد حسام عاشور أكثر اللاعبين ظهورًا فى مواجهات الأهلى أمام فرق جنوب أفريقيا بعدما سجل وجوده فى 14 مباراة.