شكرا لقرائتكم خبر عن ملعب "كيغيه" يستضيف مباراة منتخب مصر وتوجو بحضور 30 ألف مشجع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أخطر مسؤولو الاتحاد التوجولى لكرة القدم نظراءهم بالاتحاد المصرى باختيار ملعب كيغيه لاستضافة لقاء منتخب مصر وتوجو فى الجولة الرابعة بتصفيات بطولة أمم أفريقيا يوم 29 مارس الجارى.

ويقع ملعب كيغيه فى العاصمة التوجولية لومى، ويحتضن حوالى 30 ألف مشجع، ويعد الملعب الرسمى لمباريات توجو الدولية.

وقرر حسام البدرى، المدير الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، الاكتفاء بمرانين فقط قبل مواجهة توجو يوم 26 مارس الجارى بالجولة الثالثة بتصفيات أمّم أفريقيا 2021، حيث يتجمع الفريق يوم 23 مارس وتكتمل الصفوف يوم 24 ليتدرب الفريق يومى 24 و25 قبل مواجهة توجو ومن المقرر ان يكون المرانين لفك العضلات خوفا على اللاعبين من الإجهاد.

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فى السياق ذاته، استقر الجهاز الفنى للمنتخب بالتنسيق مع اتحاد الكرة على سفر المنتخب الوطنى بطائرة خاصة إلى توجو بسبب ضيق الوقت وتوفير الوقت فى رحلة السفر، خاصة أن التوجه بالطائرة الخاصة سيوفر أكثر من 24 ساعة، حيث أن السفر العادى يتطلب ترانزيت فى إثيوبيا والسفر بعد ذلك إلى توجو وهو ما يزيد من حالة الإرهاق والإصابات بين اللاعبين.

وتلقى اتحاد الكرة خطابا من اتحاد توجو يُحدد فيه الأخير يوم 29 مارس موعداً لمباراة منتخب مصر أمام توجو على ملعب الأخير فى الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 المقرر إقامتها بالكاميرون، وهو ما وضع الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة حسام البدرى فى أزمة ومأزق، خاصة أن مباراة الفريقين بالقاهرة يوم 26 مارس فى الجولة الثالثة وبالتالى يواجه الجهاز الفنى أزمة بسبب ضيق الوقت بين المباراتين خاصة أن المنتخب الوطنى سيتوجه إلى توجو يوم 27 ولن يخوض إلا تدريب وحيد على الأكثر فى توجو، فضلاً عن التخوف من تعرض نجوم الفراعنة للإصابة أو الإجهاد.

كما قرر الجهاز الفنى لمنتخب مصر استبعاد محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي، من معسكر الفراعنة فى مارس الجارى المقرر إنطلاقه 23 من نفس الشهر استعداداً لمباراتى توجو يومى 26 و29 مارس فى الجولتين الثالثة والرابعة لتصفيات أمم أفريقيا.

واستقر جهاز المنتخب بشكل نهائى على عدم استدعاء محمود كهربا خاصة بعد الأزمة التى تسبب فيها خلال لقاء الأهلى والزمالك فى السوبر المحلي، والتى ترتب عليها إيقافه لنهاية الموسم الحالى حيث يرغب الجهاز فى وأد أى فتنة قد تضرب المنتخب.