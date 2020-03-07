الخماسي المحترف لأول مرة.. مفاجآت بالجملة في تشكيل الأهلي لصنداونز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان حسن:

أعلن رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق؛ استعدادًا لمواجهة صن داونز التي تنطلق في الثالثة عصر اليوم السبت على ملعب لوكاس موريبي في مدينة بريتوريا بجنوب إفريقيا، وذلك في إياب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا.

وحملت التشكيلة مفاجآت بالجملة؛ حيث دفع السويسري بالسنغالي أليو بادجي في مركز الكهاجم لأول مرة بالإضافة إلى الاعتماد على محمود متولي في وسط الملعب ليعتمد على طريقة 4-3-3 لأول مرة أيضاً منذ تدريبه للأحمر.

الدفع ببادجي لم يكن الجديد الذي يقدمه فايلر فقط بل قرر المدرب، لأول مرة منذ تدريبه للأهلي، الاعتماد على الخماسي الأجنبي: التونسي على معلول، المالي أليو ديانج، الأنجولي جيرالدو، والسنغالي أليو بادجي في التشكيل الأساسي.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

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خط الدفاع: رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – علي معلول – أحمد فتحي.

خط الوسط: عمرو السولية – أليو ديانج – محمود متولي - جيرالدو – جونيور أجايي.

خط الهجوم: أليو بادجي.

كانت مباراة الذهاب انتهت بفوز الأهلي بهدفين نظيفين سجلهما علي معلول.