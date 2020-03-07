محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سيد عمر:
يصطدم الأهلي بنظيره صنداونز الجنوب أفريقي في المباراة المقرر أن تقام في الثالثة من عصر اليوم السبت في إياب دور الـ 8 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
وكان الأهلي قد تخطى منافسه 2-0 في مباراة الذهاب التي أقيمت الأسبوع الماضي على ستاد القاهرة.
وتُنقل المواجهة المرتقبة عبر قناة "beIN Sports HD 1" بتعليق علي محمد علي.
وأعلنت قنوات RTS2 السنغالية وRTB التوجولية وRTI الإيفوارية نقل المباراة على القمر الصناعي (يوتل سات)
قناة RTS2:
تردد: 11900
الاستقطاب: أفقي
معدل الترميز: 27500.
قناة RTI
تردد: 11881
الاستقطاب: عمودي
معدل ترميز: 27500
فيما يمكن استقبال قناة RTB بعد اتباع الآتي:
كانت هذه تفاصيل خبر 3 قنوات فضائية "مفتوحة" تنقل مباراة الأهلي وصنداونز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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