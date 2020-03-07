الدوري الإيطالي يمنع المصافحة بين اللاعبين ويلغي المؤتمرات الصحفية بسبب كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أصدرت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم، بياناً جديداً تكشف فيه بعض الإجراءات الجديدة التي ستُقام بمباريات البطولة بعد انتشار فيروس كورونا.

وكانت الرابطة قررت إعادة جدولة المباريات المؤجلة جراء المخاوف من انتشار فيروس كورونا، مع إقامة البطولة بدون جماهير حتى الثالث من إبريل.

وأجلت بطولة الدوري الإيطالي 6 مباريات خلال الفترة الماضية بسبب انتشار الإصابات بفيروس كورونا في الدولة خلال الأيام الماضية.

وأعلن البيان الصادر من رابطة الدوري الإيطالي، عن مجموعة من القواعد الجديدة التي يجب على الأندية الالتزام بها خلال الفترة المقبلة.

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وكان من أبرز القرارات التي أوصت بها الرابطة، أنه سيتم تركيب ماسحات ضوئية للتحقق من درجة حرارة عدداً من الأشخاص المسموح لهم بالدخول إلى الملعب.

بالإضافة إلى إلغاء المصافحة بين اللاعبين والحكام، ومنع اصطحاب الأطفال الصغار مع اللاعبين أثناء دخولهم لأرض الملعب.

وسيتعين على الصحفيين في المباريات أن يبقوا على مسافة مترين على الأقل، ولن يكون هناك مؤتمرات صحفية قبل أو بعد المباراة، وأن يكون وصول اللاعبين محدودًا جدًا لوسائل الإعلام.

وسجلت إيطاليا حتى الآن وفاة 148 شخصاً بسبب فيروس كورونا، وهو الأعلى في الدول الأوروبية.

يذكر أن المباريات المؤجلة في الفترة الماضية بالدوري الإيطالي ستقام خلال الأسبوع الحالي، حيث ستقام 6 مباريات يومي السبت والأحد، على أن يلعب يوفنتوس أمام إنتر ميلان يوم الأحد.