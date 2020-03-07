ننشر تفاصيل استعدادت الأهلي لصندوانز قبل 3 ساعات من المباراة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

يستعد الأهلي لمواجهة صعبة اليوم السبت أمام نظيره صندوانز الجنوب أفريقي على ملعب الأخير ضمن منافسات إياب دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يتوجه فريق الأهلي إلى ملعب لوكاس موريبي في مدينة بريتوريا، في الواحدة ظهرًا؛ لمواجهة صن داونز التي تقام الساعة الثالثة عصرًا.

ويتحرك فريق الكرة بالنادي، من فندق الإقامة مبكرًا للوصول إلى ملعب المباراة وفقًا للموعد الذي تم الاتفاق عليه في الاجتماع الفني الذي عقد أمس بحضور مندوبي «كاف» والأهلي وصن داونز.

ويبعد استاد لوكاس موريبي عن فندق إقامة الأهلي في مدينة بريتوريا ما يقرب من نصف ساعة.

Advertisements

وفور الوصول سيعقد رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين داخل فندق الإقامة في تمام الساعة 12.45 ظهراً قبل التحرك لاستاد لوكاس موريبي الذي يستضيف مباراة الفريق أمام صن داونز التي تقام اليوم.

ومن المقرر أن يعلن فايلر خلال المحاضرة تشكيل الفريق الذي يخوض مباراة صن داونز المقرر لها الثالثة عصر اليوم في إياب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا.

وخاض الأهلي تدريبات قوية في مدينة بريتوريا، قبل مواجهة بطل جنوب إفريقيا، ويسعى لحسم بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي في مواجهة اليوم بعد الفوز بهدفين دون رد في مباراة الذهاب بالقاهرة.

يُذكر أن الأهلي قد أنهى مباراة الذهاب بالفوز على نظيره صندوانز بهدفين نظيفين سجلهما لاعبه علي معلول.