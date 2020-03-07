محاضرة بالفيديو للاعبين وموعد التحرك للملعب.. كواليس الأهلي قبل مواجهة صنداونز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

يتوجه فريق النادي الأهلي، إلى ملعب لوكاس موريبي في مدينة بريتوريا، في الواحدة ظهرا؛ لمواجهة صنداونز التي تقام الساعة الثالثة عصر اليوم السبت في إياب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا.

ويخوض الأهلي مواجهة صنداونز في الثالثة عصر اليوم السبت على استاد لوكاس موريبي، في إياب دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا، وكان الفريق قد حقق الفوز على صنداونز في القاهرة بهدفين دون رد، ويبحث الأهلي عن حسم تأهله من بريتوريا.

ويتحرك فريق الكرة بالنادي، من فندق الإقامة مبكرا للوصول إلى ملعب المباراة وفقا للموعد الذي تم الاتفاق عليه في الاجتماع الفني الذي عقد أمس بحضور مندوبي "كاف" والأهلي وصنداونز.

ويبعد استاد لوكاس موريبي عن فندق إقامة الأهلي في مدينة بريتوريا ما يقرب من نصف ساعة.

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ويعقد رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين داخل فندق الإقامة في تمام الساعة 12.45 ظهراً قبل التحرك لاستاد لوكاس موريبي الذي يستضيف مباراة الفريق أمام صن داونز التي تقام اليوم.

ومن المقرر أن يعلن فايلر خلال المحاضرة تشكيل الفريق الذي يخوض مباراة صنداونز المقرر لها الثالثة عصر اليوم في إياب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا.

وخاض الأهلي تدريبات قوية في مدينة بريتوريا، قبل مواجهة بطل جنوب إفريقيا، ويسعى لحسم بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي في مواجهة اليوم بعد الفوز بهدفين دون رد في مباراة الذهاب بالقاهرة.

ومن المقرر أن تعود بعثة الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، إلى القاهرة فجر الاثنين المقبل، وفقا للموعد المحدد سلفا والترتيبات التي جرت في الفترة الماضية.