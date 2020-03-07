سيد عبد الحفيظ: عازمون على العودة بتأشيرة التأهل من جنوب أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، إن الفريق جاهز لمواجهة صنداونز اليوم في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويحل الأهلي ضيفًا على نظيره صنداونز في الثالثة من عصر اليوم السبت، في إياب ثمن النهائي بعد أن انتهى لقاء الذهاب بتقدم لاعبي القلعة الحمراء بهدفين نظيفين.

سيد عبد الحفيظ أوضح، في تصريحات أوردها عنه الموقع الرسمي للأهلي، أن الفريق استعد تمامًا لهذه المباراة المهمة، من خلال التدريبات اليومية في مدينة بريتوريا، وعازم على تقديم عرض قوي أمام الفريق الجنوب أفريقي والعودة للقاهرة بتأشيرة نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

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وأشار مدير الكرة بالنادي الأهلي إلى أن السفر مُبكرًا إلى جنوب أفريقيا ساهم في التأقلم على الأجواء في مدينة بريتوريا، وهو ما يساعد لاعبي الأهلي على تقديم مباراة جيدة وفقَا لقدراتهم الفنية العالية والخبرات الطويلة التي تؤهلهم للتعامل الجيد مع مثل هذه المباريات القوية، ومن ثم تحقيق الهدف المنشود.

وأعرب مدير الكرة عن أمله في خروج المباراة بشكل جيد على جميع الأصعدة الفنية والتنظيمية والتحكيمية؛ لأنها تقام بين فريقين كبيرين، وكلاهما مُرشح لحصد اللقب الأفريقي؛ لذا من الضروري أن تتحقق العدالة التحكيمية في لقاء اليوم.

ويخوض الأهلي مواجهة صن داونز في الثالثة عصر اليوم السبت على استاد لوكاس موريبي، في إياب دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا.