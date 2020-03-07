فك عقدة بريتوريا وإسقاط غاب لـ33 شهرا.. تحديات الأهلي قبل مواجهة صنداونز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عمرو:

في تحدٍ جديد لكتبية السويسري رينيه فايلر، يدخل فريق الأهلي موقعة صنداونز الحاسمة اليوم وهو يضع نصب عينيه كسر شوكة الفريق الجنوب أفريقي على ملعبه، وتحقيق انتصار للمرة الأولى بالعاصمة بريتوريا.

ويحل الأهلي ضيفا على فريق صنداونز الجنوب أفريقي على ملعب لوكاس مورييبي، في الثالثة عصر اليوم السبت، ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وتفوق المارد الأحمر على فريق صنداونز في مباراة الذهاب التي أقيمت في استاد القاهرة بنتيجة 2-0 بهدفين أحرزهما الدولي التونسي على معلول.

وقبل مواجهة الإياب، يواجه الأهلي تحديا جديد أمام الفريق الجنوب أفريقي، حيث لم يحقق لاعبو القلعة الحمراء فوزا على فريق صنداونز على ملعبه بريتوريا من قبل.

وواجه الأهلي فريق صنداونز 7 مرات من قبل في بطولة دوري أبطال أفريقيا منها 3 مباريات على ملعبه، ولم يستطع لاعبو الفريق الأحمر الظفر بانتصار من أراضي جنوب أفريقيا، حيث تعادل الأهلي مرتين، وخسر في واحدة.

Advertisements

وجمعت أول مباراة بين الفريقين على ملعب صنداونز عام 2001 في ذهاب نهائي دوري الأبطال، وانتهى اللقاء بنتيجة 1-1 وأحرز هدف الأهلي حينها لاعبه سيد عبد الحفيظ.

وشهد عام 2007 ثاني مواجهة للأهلي مع صن داونز بجنوب أفريقيا، وتعادلا الفريقان حينها بنتيجة 2-2، وسجل للمارد الأحمر الثنائي محمد بركات وأمادو فلافيو.

وفي ثالث مباراة والتي أقيمت في النسخة الماضية من بطولة دوري أبطال أفريقيا، تلقى الأهلي هزيمة أمام صنداونز على أرضه بنتيجة 5-0 في دور الـ8 من البطولة الأفريقية.

كما يأمل فريق الأهلي في إنهاء صيام فريق صنداونز عن الخسارة في ملعبه ببطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث لم يتلق الفريق الجنوب أفريقي أي خسارة في البطولة الأفريقية منذ ما يقرب من 33 شهرا.

وتعود آخر خسارة لصنداونز على ملعبه بدوري أبطال أفريقيا إلى يونيو من عام 2017، عندما تلقى الفريق هزيمة من الترجي التونسي في دور المجموعات بنتيجة 2-1.