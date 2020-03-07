يلا شوت PLUS مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز بث مباشر ahli champion رابط ماتش الأهلي بدون تقطيع جودة

سيطرت حالة من التفاؤل المصحوبة بالأمل على جماهير الأهلى قبل ساعات من مواجهة صن صن داونز بطل جنوب أفريقيا، فى المباراة التى تجمعهما فى الثالثة عصر اليوم بإياب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا بعدما حسم المارد الأحمر مباراة الذهاب باستاد القاهرة بهدفين نظيفين أحرزهما النجم التونسى على معلول.

وأكدت معظم جماهير الكرة المصرية ثقتها فى قدرة الكتيبة الحمراء على الفوز بجنوب أفريقيا وحسم التأهل لنصف النهائى، عندما يحل ضيفاً على صن داونز الجنوب أفريقى المُلقب بـ"برازيل أفريقيا" باستاد لوكاس موريبى فى إياب دور الثمانية بدورى أبطال أفريقيا، وهى المباراة التى ينتظرها الملايين ليس فقط من جماهير الأهلى وصن

داونز لكن من جماهير الكرة الأفريقية والعربية بعدما سبق وفاز صن داونز فى النسخة الماضية من البطولة وتحديداً فى ذهاب دور الثمانية على الأهلى بخماسية نظيفة فى بريتوريا وهى الهزيمة التى أطاحت بالأهلى من البطولة بعدما أكتفى بالفوز بهدف "يتيم" فى لقاء العودة ببرج العرب لذا يترقّب الكثيرون مباراة اليوم لتحديد الفريق المتأهل للدور نصف النهائى بالبطولة بعدما فاز الأهلى فى لقاء الذهاب بالقاهرة السبت الماضى بثنائية نظيفة.

وينتظر مباراة اليوم الملايين ليس فقط من جماهير الأهلى وصن

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لمشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز بث مباشر عبر موقع يلا شوت لايف ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز بث مباشر عبر موقع يلا شوت لايف ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز بث مباشر عبر موقع يلا شوت لايف ( اضغط هنا )

داونز، لكن من جماهير الكرة الأفريقية والعربية بعدما سبق وفاز صن داونز فى النسخة الماضية من البطولة، وتحديداً فى ذهاب دور الثمانية على الأهلى بخماسية نظيفة فى بريتوريا، وهى الهزيمة التى أطاحت بالأهلى من البطولة بعدما اكتفى بالفوز بهدف "يتيم" فى لقاء العودة ببرج العرب، لذا يترقّب الكثيرون مباراة اليوم لتحديد الفريق المتأهل للدور نصف النهائى بالبطولة بعدما فاز الأهلى فى لقاء الذهاب بالقاهرة السبت الماضى بثنائية نظيفة.