مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز hd | بث مباراة الأهلي ضد صن داونز كورة جول

أعلن السويسري رينيه فايلر المدير للنادي الأهلي، تشكيل الفريق استعدادًا لمواجهة صن داونز التي تنطلق في الثالثة عصر اليوم السبت.

يلتقي الأهلي نظيره صن داونز الجنوب إفريقي، على ملعب لوكاس موريبي في مدينة بريتوريا بجنوب إفريقيا، وذلك في إياب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا.

وحقق الأهلي الفوز على صن داونز بهدفين دون رد،

في لقاء الذهاب الذي أقيم السبت الماضي على استاد القاهرة.

تشكيل الأهلي أمام صن داونز اليوم

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – علي معلول – أحمد فتحي.

خط الوسط: عمرو السولية – أليو ديانج – محمود متولي - جيرالدو

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– جونيور أجاي

خط الهجوم: أليو بادجي.

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لمشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز بث مباشر عبر موقع يلا شوت لايف ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز بث مباشر عبر موقع يلا شوت لايف ( اضغط هنا )