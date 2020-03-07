أليو بادجي يقود هجوم الأهلي أمام صن داونز

أعلن رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق استعدادا لمواجهة صن داونز التي تنطلق في الثالثة عصر اليوم السبت على

ملعب لوكاس موريبي في مدينة بريتوريا بجنوب إفريقيا، وذلك في إياب دور الثمانية في دوري أبطال إفريقيا.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

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خط الدفاع: رامي ربيعة – ياسر ابراهيم – علي معلول – أحمد فتحي.

خط الوسط: عمرو السولية – أليو ديانج – محمود متولي - جيرالدو – جونيور اجاي

خط الهجوم: أليو بادجي