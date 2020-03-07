بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز كورة اونلاين bein sport بدون تقطيع يلا شوت ماتش الأهلي اليوم مباشر

يتوجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى إلى ملعب لوكاس موريبى فى مدينة بريتوريا فى الواحدة ظهرا استعداداً لمواجهة صن داونز، التى تقام فى الثالثة عصر اليوم، بإياب دور الثمانية بدورى أبطال أفريقيا.

ويتحرك فريق الأهلى من فندق الإقامة مبكراً للوصول إلى ملعب المباراة، وفقا للموعد الذى تم الاتفاق عليه فى الاجتماع الفنى الذى عقد أمس بحضور مندوبى الكاف والأهلى وصن داونز، ويبتعد استاد لوكاس موريبى عن فندق إقامة الأهلى فى مدينة بريتوريا بما يقرب من نصف ساعة.

ويخوض الأهلى فى الثالثة عصر اليوم، السبت مواجهة صعبة أمام صن داونز الجنوب أفريقى المُلقب بـ"برازيل أفريقيا" باستاد لوكاس موريبى فى إياب دور الثمانية بدورى أبطال أفريقيا، وهى المباراة التى ينتظرها الملايين

ليس فقط من جماهير الأهلى وصن داونز لكن من جماهير الكرة الأفريقية والعربية بعدما سبق وفاز صن داونز فى النسخة الماضية من البطولة وتحديداً فى ذهاب دور الثمانية على الأهلى بخماسية نظيفة فى بريتوريا وهى الهزيمة التى أطاحت بالأهلى من البطولة بعدما اكتفى بالفوز بهدف "يتيم" فى لقاء العودة ببرج العرب، لذا يترقّب الكثيرون مباراة اليوم لتحديد الفريق المتأهل للدور نصف النهائى بالبطولة بعدما فاز الأهلى فى لقاء الذهاب بالقاهرة السبت الماضى بثنائية نظيفة.

الأهلى استعد لمباراة اليوم جيداً فقد وصل مُبكراً إلى مدينة بريتوريا التى تستضيف المباراة حيث وصلت البعثة الحمراء

صباح الاثنين الماضى وتدرب الفريق ما يقرب من خمس مرات فى جنوب أفريقيا، منها مرة على حديقة تبتعد أمتار قليلة عن فندق الإقامة ثم تدرب ثلاث مرات على مجمع ملاعب جامعة بريتوريا قبل أن يختتم تدريباته عصر أمس، الجمعة، على ملعب المباراة.

وكثف السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق من جلساته مع لاعبى الفريق طوال الفترة الماضية وشاهد برقتهم ملخص لأهم مباريات الفريق الجنوب أفريقى من أجل استكشاف نقاط القوة والضعف فى المنافس واستغلالها فى نقاط اليوم المرتقب.

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