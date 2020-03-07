كورة اون لاين | بث مباشر مباراة الأهلي وصن داونز | يلا شوت | كورة لايف | مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز

يستعد النادي الأهلي لمواجهة صن داونز، اليوم، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم

2019 - 2020.

وتنطلق مباراة صن داونز ضد الأهلي في الساعة الثالثة عصرًا، على ملعب "لوكاس موريبي" بمدينة بريتوريا في جنوب أفريقيا، وسيدير المباراة تحكيميا الجامبي بكاري جاساما.



يستعد النادي الأهلي لمواجهة صن داونز، اليوم، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم

2019 - 2020.

وتنطلق مباراة صن داونز ضد الأهلي في الساعة الثالثة عصرًا، على ملعب "لوكاس موريبي" بمدينة بريتوريا في جنوب أفريقيا، وسيدير المباراة تحكيميا الجامبي بكاري جاساما.

وتستعرض "الوطن" القنوات المفتوحة لمباراة الأهلي وصن داونز كالتالي:

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موعد مباراة الأهلي ضد صن داونز بدوري أبطال أفريقيا.. والقنوات الناقلة

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز

قناة RTS2 السنغالية

تردد: 11900

الاستقطاب: أفقي

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معدل الترميز: 27500

قناة RTI

تردد: 11881

الاستقطاب: عمودي

معدل ترميز: 27500

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