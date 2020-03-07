سيد عبدالحفيظ يأمل بتطبيق العدالة التحكيمية في مباراة الأهلي وصن داونز

أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي أن الفريق جاهز لمواجهة صن داونز اليوم في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا، موضحًا أن الفريق استعد تمامًا لهذه المباراة المهمًّة من خلال التدريبات اليومية في مدينة بريتوريا، وعازم على تقديم عرض قوي أمام الفريق الجنوب أفريقي والعودة للقاهرة بتأشيرة نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأوضح عبدالحفيظ أن الأهلي استفاد جيّدًا

من السفر مُبكرًا إلى جنوب أفريقيا الذي ساهم في التأقلم على الأجواء في مدينة بريتوريا، وهو ما يساعد لاعبي الأهلي على تقديم مباراة جيدة وفقًا لقدراتهم الفنية العالية والخبرات الطويلة التي تؤهلهم للتعامل الجيد مع مثل هذه المباريات القوية، ومن ثم تحقيق الهدف المنشود.

وأعرب مدير الكرة عن أمله في خروج المباراة بشكل جيد على جميع الأصعدة الفنية والتنظيمية والتحكيمية؛ لأنها تقام بين فريقين كبيرين وكلاهما مُرشح لحصد اللقب الأفريقي، لذا من الضروري أن تتحقق العدالة التحكيمية في لقاء اليوم.

ويخوض الأهلي مواجهة صن داونز في الثالثة عصر اليوم السبت على استاد لوكاس موريبي، في إياب دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا.

وكان الفريق قد حققَّ الفوز على صن داونز في القاهرة بهدفين دون ردَّ، ويبحث عن حسم تأهله من بريتوريا في مواجهة اليوم.