بث مباشر.. مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال افريقيا

يصطدم الأهلي بنظيره صنداونز الجنوب أفريقي في المباراة المقرر أن تقام في الثالثة من عصر اليوم السبت في إياب دور الـ 8 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان الأهلي قد تخطى منافسه 2-0 في مباراة الذهاب التي أقيمت الأسبوع الماضي على ستاد القاهرة.

وتُنقل المواجهة المرتقبة عبر قناة

"beIN Sports HD 1" بتعليق علي محمد علي.

وأعلنت قنوات RTS2 السنغالية وRTB التوجولية وRTI الإيفوارية نقل المباراة على القمر الصناعي (يوتل سات)

قناة RTS2:

تردد: 11900

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500.

Advertisements

قناة RTI

تردد: 11881

الاستقطاب: عمودي

معدل ترميز: 27500

لمشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز بث مباشر عبر موقع يلا شوت لايف ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز بث مباشر عبر موقع يلا شوت لايف ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز بث مباشر عبر موقع يلا شوت لايف ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز بث مباشر عبر موقع يلا شوت لايف ( اضغط هنا )