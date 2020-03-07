نجوم بورفؤاد القدامى يدعمون الفريق في رحلة الصعود للمتاز ب

حرص نجوم كرة قدم نادي بورفؤاد القدامى ورموزه على التواجد بالنادي في حضور مجلس ادارة النادي الممثل في احمد البربري ونائبه المحاسب طارق الرمالي لمساندة الفريقالأول في مشواره في المنافسة على الصعود للممتاز ب.
وتواجد خلال هذه المبادرة كل من سيد الغندور، خالد الراوي، ابراهيمهريدي، عدنان القرمه، عمر الشيموتي، فتحي عبد الغني، ناصر الجمل، عباس نور الدين، محمد عيد هاشم، حسن الامير، والذين اكدوا دعمهم الكامل ومساندتهم للنادي والفريق الاول بقيادة الكابتن طارق الصاوي في مشوار حلم الصعود.
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