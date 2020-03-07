الاثنين.. بعثة الأهلي تعود إلى القاهرة

تعود بعثة الفريق الأول القدم بالنادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، رئيس النادي، إلى القاهرة فجر الاثنين المقبل، وفقا للموعد المحدد سلفًا والترتيبات التيجرت في الفترة الماضية.
ويخوض الأهلي مواجهة صن داونز في الثالثة عصر اليوم السبت على استاد لوكاسموريبي، في إياب دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا.
وكان الفريق قد حققَّ الفوز على صن داونز في القاهرة بهدفين دون رد، ويبحث الأهلي عن حسم تأهله من بريتوريا في مواجهة اليوم.
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