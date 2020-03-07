مستند .. هل يتعرض طارق حامد للإيقاف بعد الإنذار الثاني أمام الترجي

كشف مصدر بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، حقيقة ما تردد عن إيقاف طارق حامد لاعب الزمالك بعد حصوله على الإنذار الثاني

في لقاء الابيض أمام الترجي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال المصدر إن اللائحة تغيرت وأصبح ايقاف أي لاعب بعد 3 مباريات وليس مباراتين كما كان في السابق.

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وتابع أن الانذار الذي حصل عليه طارق حامد في السوبر غير مرتبط بانذاراته في دوري الأبطال.