بث مباشر | مشاهدة الأهلي والترجي في إياب ربع نهائي الأبطال “صور لحظة بلحظة”

ويدخل الماسانداونا المباراة متسلحًا بعامل الأرض والجمهور، من أجل تعويض الخسارة التي تلقاها الفريق في مباراة الذهاب بهدفين مقابل لا شئ، في اللقاء الذي اقيم على “ستاد القاهرة الدولي“.

وسيسعى ابناء المدرب “بيتسو موسيماني” إلى تحقيق الفوز بهدفين نظيفين، لمعادلة نتيجة مباراة الذهاب، أو تسجيل 3 أهداف او اكثر مع الحفاظ على نظافة شباكه، للتأهل مباشرة إلى الدور القادم.

في المقابل يدخل الأهلي الفريق الضيف المباراة بمعنويات عالية، بعد ما حقق الفوز بنتيجة رائعة في مباراة الذهاب، وسيسعى إلى الخروج بنتيجة إيجابية من مواجهة اليوم، وتجنب تكرار سيناريو ونتيجة العام الماضي.

ويأمل “رينيه فايلر” المدير الفني للمارد الأحمر، في تسجيل هدف وحيد على الأقل، عن طريق الهجمات المرتدة لضرب دفاعات الفريق الأصفر الذي سيكون مطالبًا بالهجوم، من أجل تعويض نتيجة الإياب.

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