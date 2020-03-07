اونلاين | «اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOW Ahli رابط مباشر الاهلي KORA ONLINE

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كورة جول ALahly KORAGOAL، للاستمتاع بمباراة الأهلي وصن داونز، المقرر انطلاقها الثالثة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والرابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والخامسة مساءا بتوقيت الإمارات.

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يلا شوت حصري YALLA SHOOT 7asry لمباراة الأهلي وصن داونز، ويبدو أن المباراة لن تكون سهلة على الأحمر، نظرًا لقوة منافسه الذي يمتلك العديد من العناصر المميزة.

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يتطلع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي بقيادة مدربه السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للمارد الأحمر، لمواصلة نتائجه الإيجابية مع القلعة الحمراء منذ توليه قيادة الفريق، حيث لم يتعرض لأي خسارة مع المارد الأحمر في بطولة الدوري.