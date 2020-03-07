اونلاين | «كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط الاهلي II7SRY جول PLUS NOW

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صباح الاثنين الماضي وتدرب الفريق ما يقرب من خمسة مرات في جنوب أفريقيا منها مرة على حديقة تبتعد أمتار قليلة عن فندق الإقامة ثم تدرب ثلاثة مرات على مجمع ملاعب جامعة بريتوريا قبل أن يختتم تدريباته عصر أمس ، الجمعة، على ملعب المباراة ، وكثف السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق من جلساته مع لاعبي الفريق طوال الفترة الماضية وشاهد برقتهم ملخص لأهم مباريات الفريق الجنوب أفريقي من أجل استكشاف نقاط القوة والضعف في المنافس واستغلالها في نقاط اليوم المرتقب.

الأهلي فرض السرية على تدريباته قبل مواجهة صن داونز

ورغم أن الأهلي كان يخوض مرانه في الأيام الماضية على ملاعب مكشوفة إلا أنه كان حريص على إخفاء ملامح التشكيل وكذلك الأمور الفنية عن الجانب الجنوب أفريقي لاسيما وأن مسئولو صن داونز حاولوا أكثر من

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مرة معرفة أخبار البعثة الأهلاوية وموقف بعض اللاعبين المُصابين وكذلك خطة اللعب.

فايلر يعتمد على أوراق الخبرة في مواجهة صن داونز

أوراق فايلر في مباراة اليوم تبدو معروفة وهي تتمثل في كلاً ، من : أجاي ومعلول وقفشة وديانج والسولية وأحمد فتحي والشحات وقام المدرب السويسري خلال الأيام الماضية بتحفيظ لاعبيه خطة اللعب في مباراة اليوم من أجل تحقيق الهدف المنشود والتأهل لنصف نهائي أفريقيا ، وطالب فايلر لاعبيه بعدم تكرار الاخطاء التى وقعوا فيها خلال الفترة الماضية وتحديداً في الذهاب وأهمها حالة عدم التركيز التى تسمح للمنافس بالأنقضاض على مرمى محمد الشناوي سريعاً وهو ما حدث من صن داونز في الدقائق الأولى لمباراة الذهاب لولا براعة الشناوي كما طالب المدير الفني اللاعبين بالتركيز والجدية أمام مرمى المنافس وإستغلال جميع الفرص.