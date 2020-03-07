اونلاين | بث مباشر مباراة الاهلي الآن| مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز اليوم بث مباشر يلا كورة yallakora بين سبورت

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يدخل فريق الأهلي اليوم السبت مباراة قوية وهامة عندما يحل ضيفاً على صن داونز الجنوب أفريقي المُلقب بـ"برازيل أفريقيا" بإستاد لوكاس موريبي في إياب دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا وهي المباراة التي ينتظرها الملايين ليس فقط من جماهير الأهلي وصن داونز لكن من جماهير الكرة الإفريقية والعربية بعدما سبق وفاز صن داونز في النسخة الماضية من البطولة وتحديداً في ذهاب دور الثمانية على الأهلي بخماسية نظيفة في بريتوريا وهي الهزيمة التي أطاحت بالأهلي من البطولة بعدما أكتفي بالفوز بهدف "يتيم" في لقاء العودة ببرج العرب لذا يترقّب الكثيرون مباراة اليوم لتحديد الفريق المتأهل للدور نصف النهائي بالبطولة بعدما فاز الأهلي في لقاء الذهاب بالقاهرة السبت الماضي بثنائية نظيفة.

موعد مباراة الأهلي وصن داونز في دوري الأبطال

تنطلق مباراة الأهلي وصتن داونز في تمام الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، واستعد الأهلي لمباراة اليوم جيداً فقد وصل مُبكراً إلى مدينة بريتوريا التي تستضيف المباراة حيث وصلت البعثة الحمراء