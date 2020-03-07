رياضة | عاجل.. 3 مفاجآت مدوية في تشكيلة الأهلي الرسمية أمام صن داونز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. 3 مفاجآت مدوية في تشكيلة الأهلي الرسمية أمام صن داونز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة مضيفه صن دوانز الجنوب إفريقي بعد قليل.

ويحل الأهلي ضيفًا على صن داونز الجنوب إفريقي بعد قليل في إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

تشكيل الأهلي جاء على النحو التالي :-

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حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: رامي ربيعة – ياسر ابراهيم – علي معلول – أحمد فتحي.

خط الوسط: عمرو السولية – أليو ديانج – محمود متولي - جيرالدو – جونيور أجايي

خط الهجوم: أليو بادجي