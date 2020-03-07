رياضة | عدد من الجالية المصرية في جنوب إفريقيا يساند الأهلي قبل مواجهة صن داونز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عدد من الجالية المصرية في جنوب إفريقيا يساند الأهلي قبل مواجهة صن داونز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



ويتواجد اليوم عدد من الجالية المصرية في جنوب إفريقيا، داخل استاد لوكاس موريبي، لمؤازرة الاهلي في مواجهة صن داونز. ويتواجد اليوم عدد من الجالية المصرية في جنوب إفريقيا، داخل استاد لوكاس موريبي، لمؤازرة الاهلي في مواجهة صن داونز. ويعقد رينيه فايلر المدير الفني للفريق محاضرة مع اللاعبين قبل التحرك لملعب المباراة.

حرص عدد من أفراد الجالية المصرية في جنوب إفريقيا، على التجمع خارج فندق الإقامة في مدينة بريتوريا، وهتفوا للاعبين قبل ثلاث ساعات من انطلاق مباراة الفريق أمام صن داونز التي تقام في الثالثة عصر اليوم السبت في إياب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا.



وكان الأهلي قد حقق الفوز على صن داونز بثنائية نظيفة سجلها علي معلول في مباراة الذهاب التي أقيمت على استاد القاهرة.