رياضة | كلام نهائي.. نجم الأهلي أول المنضمين إلى المنتخب الأوليمبي بأوليمبياد طوكيو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كلام نهائي.. نجم الأهلي أول المنضمين إلى المنتخب الأوليمبي بأوليمبياد طوكيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأولمبي بقيادة شوقي غريب على ضم محمد الشناوي حارس مرمي النادي الأهلي والمنتخب الأول خلال أولمبياد طوكيو العام الجاري 2020، والذى سيشارك بها المنتخب الأولمبي.

وكان المنتخب الأولمبي قد حقق لقب كأس الامم الإفريقية تحت 23 عاما والتى أقيمت فى مصر العام الماضي وتأهل للأولمبياد.

Advertisements

وجاء استقرار غريب وأسامة عبد الكريم مدرب الحراس على ضم محمد الشناوي حارس الأهلي للمنتخب الأولمبي بسبب عدم مشاركة محمد صبحي الحارس الأساسي للأولمبي مع الزمالك وأيضًا عدم مشاركة كل من عمر صلاح وعمر رضوان مع سموحة والجونة.

ويتألق الشناوي رفقة النادي الأهلي خلال الفترة الماضية وهو الحارس الأساسي للمنتخب الأول تحت قيادة حسام البدري، ويذكر أن المنتخب الأولمبي يحق له ضم ثلاث لاعبين كبار ضمن قائمته فى الأولمبياد.