رياضة | مهمة خاصة لوليد سليمان أمام صن داونز

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استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الاستعانة بخدمات وليد سليمان صانع ألعاب الفريق، بشكل أساسي خلال مباراة الفريق أمام صن داونز الجنوب إفريقي، بدوري أبطال إفريقيا.

وقرر فايلر الاعتماد على سليمان منذ بداية المباراة، بسبب رغبته في الاستفادة من خبراته الإفريقية، فضلًا عن ظهوره بمستوى مميز خلال المباريات الماضية وتحديدًا في مواجهة الذهاب التي أقيمت بالقاهرة.

وكان سليمان، حرص على عقد جلسة مع اللاعبين مساء أمس داخل فندق الإقامة، من أجل حثهم على ضرورة تحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار، وإسعاد الجماهير الحمراء.

ويحل الأهلي ضيفًا على صن داونز، عصر اليوم السبت على ملعب لوكاس موريبي في بريتوريا ضمن منافسات إياب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا.

وحقق الأهلي فوزًا على صن داونز، بهدفين دون رد بالمباراة التي أقيمت على ملعب القاهرة منذ أسبوع، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي.