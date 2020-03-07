رياضة | عاجل... اعتقال "رونالدينيو" بسب التزوير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل... اعتقال "رونالدينيو" بسب التزوير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت شرطة باراجواي اليوم السبت، عن اعتقال نجم المنتخب البرازيلي وفريق برشلونة السابق رونالدينيو جاوتشو، بسبب التزوير.

وأكدت وكالة " رويترز" على أن ورنالدينيو تم اعتقاله بعد محاولته دخول أراضي البلاد بجواز سفر مزيف.

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وقالت شرطة بارجواي إن رونالدينهو وشقيقه تم التحفظ عليهما بعد ساعات فقط من رفض القاضي الموافقة على اقتراح بفرض عقوبة بديلة على اللاعب المعتزل بعد اعترافه بالذنب، تم اعتقالهم.

وكان أدولفو مارين محامي رونالدينهو نفى في وقت سابق أن يكون النجم الموهوب وشقيقه قد استخدما وثائق مزورة لدخول الباراجواي.

وتابع:"لقد شرعنا في توجيه الاتهام لعدة أشخاص. قدم رونالدينهو وشقيقه معلومات ذات أهمية في التحقيق" ثم أخرجا من القضية.