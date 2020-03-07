شكرا لقرائتكم خبر عن صراع ثلاثي على خدمات «جيرو» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
تستعد ثلاثة أندية أوروبية للدخول في صراع على خدمات الدولي الفرنسي أوليفيه جيرو، مهاجم نادي تشيلسي الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
وحسب موقع «كالتشيو ميركاتو» الإيطالي، فإن اللاعب يحظى باهتمام كل من لاتسيو الإيطالي وكريستال بالاس الإنجليزي، بالإضافة إلى بروسيا دورتموند الألماني.
ويملك الفرنسي صاحب الـ 33 عامًا حاليًا الحق في التفاوض مع أي ناد، في ظل انتهاء عقده مع البلوز الصيف القادم، إذ سيكون متاحًا بشكل مجاني في فترة الانتقالات القادمة.
وأشار الموقع الإيطالي إلى أن «جيرو» منفتح على فكرة تجديد عقده مع تشيلسي، إلا أنه قد يجبر على النظر إلى الخيارات الأخرى حال عدم رغبة الفريق اللندني في التجديد له.
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