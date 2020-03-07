شكرا لقرائتكم خبر عن حارس الأرجنتين السابق يهاجم «ميسي»: لم يعد ظاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يرى حارس المنتخب الأرجنتيني ونادي بوكا جونيورز السابق، هوجو جاتي، أن مواطنه ليونيل ميسي، قائد نادي برشلونة الإسباني، لم يعد ظاهرة كما كان سابقًا.

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وأوضح، خلال حلوله ضيفًا على برنامج «الشيرنجيتو» الإسباني: «لا أكترث إذا تم انتقادي في الأرجنتين، فأنا أرجنتيني جدًا، ميسي ظاهرة لكنه لم يعد كذلك الآن».

واستطرد «جاتي»: «هم يتعاملون معه بشكل غير صحيح، لأنهم يضخمونه وهو يعتاد على ذلك ويسير أكثر في أرض الملعب، عليه أن يكون أفضل، هو وكريستيانو رونالدو الأفضل، وميسي عليه أن يتحسن، لقد اعتاد اللعب بإيقاع منخفض، يتمشى، ومن يعرف كرة القدم يعتقد الشىء نفسه، انطلق يا فتى، عليك أن تلعب بشكل أفضل».

واختتم: «عندما يتواجد لاعب مثل ميسي، كما كان مع مارادونا وبيليه، يعطه زملاؤه الكرة لكي يفوز لهم بالمباراة، هم يفسدون الفريق ولا يقدم اللاعبون كل ما لديهم في الملعب، الفريق يعتاد على تمرير الكرة له وليس لأي شخص آخر».