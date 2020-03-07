شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعود من جنوب إفريقيا فجر الاثنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تعود بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، برئاسة محمود الخطيب، رئيس النادي، إلى القاهرة فجر الاثنين المقبل، بعد خوض مباراة صن دوانز، وفقًا للموعد المحدد سلفا والترتيبات التي جرت في الفترة الماضية، بحسب ما ذكره الموقع الرسمي للنادي.

ويخوض الأهلي مواجهة صن داونز في الثالثة عصر اليوم السبت على استاد لوكاس موريبي، في إياب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا.

وكان الفريق قد حقق الفوز على صن داونز في القاهرة بهدفين دون رد، ويبحث الأهلي عن حسم تأهله من بريتوريا في مواجهة اليوم.