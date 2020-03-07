شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يُدون بلوغه الـ10 لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.. اجتازه 7 مرات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

اجتاز فريق الكرة بنادي الزمالك عقبة الترجي التونسي في إياب ربع نهاي دوري أبطال أفريقيا بملعب رادس رغم الخسارة بهدف نظيف، مستفيداً من فوزه بالقاهرة بثلاثية في الذهاب.

وبلغ الزمالك نصف نهائي دوري الأبطال في النسخة الجارية 2019-2020، للمرة العاشرة في تاريخه، حيث ينتظر بطل مصر الفائز من مواجهة مازيمبي الكونغولي والرجاء المغربي.

أول نصف نهائي خاضه الزمالك بدوري الأبطال تحت مسماها القديم «أفريقيا للأندية أبطال الدوري» كان في عام 1984 في مواجهة جيت تيزي أوزو الجزائري «شبيبة القبائل حاليا»ً، وتمكن الأبيض من اجتياز عقبته بالفوز بالقاهرة 3/0 بعد الخسارة ذهاباً بـ3/1.

نصف النهائي الثاني كان في مواجهة الجيش الملكي المغربي في بطولة عام 1985 وفاز كل فريق بملعبه بهدف دون رد، وأطاحت ركلات الترجيح ببطل مصر في لقاء الاياب بالمغرب.

نصف نهائي ثالث للزمالك في دوري الأبطال، وذلك في عام 1986، حيث خسر ذهاباً أمام كانون ياوندي بالكاميرون بهدفين مقابل هدف، وعاد ليصحح من أوضاعه في الاياب بالقاهرة وينتصر بثنائية نظيفة.

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يخوض الأهلي نصف النهائي الرابع في تاريخه بدوري الأبطال خلال نسخة 1993 أمام ستاشينري النيجيري ويفوز بالقاهرة ذهاباً بنتيجة 3/1، ويخسر في العودة بهدف نظيف ويبلغ النهائي.

نصف النهائي الخامس كان في نسخة 1994 ومواجهة نارية أمام كوتوكو الغاني، ففاز الزمالك في القاهرة بهدفين نظيفين وخسر في غانا إياباً بهدف دون رد وبلغ الدور النهائي.

نصف نهائي مثير في نسخة 1996 تحسمه ركلات الترجيح على ملعب الاسكندرية لمصلحة الزمالك أمام الصفاقسي التونسي، بعد فوز كل فريق في ملعبه بهدف نظيف.

يعود الزمالك بعد 6 سنوات لنصف النهائي الأفريقي، وذلك في مواجهة مازيمبي الكونغولي في نسخة 2002، ويتعادل ذهاباً خارج ملعبه بنتيجة 1/1 وينتصر في القاهرة بثنائية نظيفة لحسام حسن.

نصف نهائي مصري خالص بنكهة أفريقية يجمع الزمالك بالأهلي في نسخة 2005، ويخسر الفريق الأبيض القمة ذهاباً إياباً بنتيجتي 2/1 و2/0.

نصف نهائي تاسع في تاريخ الزمالك بدوري الأبطال كان في نسخة 2016، ومواجهة مثيرة أمام الوداد المغربي ففاز بطل مصر في برج العرب برباعية نظيفة وخسر الاياب بنتيجة 5/2 واجتاز عقبة بطل المغرب وتأهل إلى النهائي.