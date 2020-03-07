شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن يحاصر رادس بعد تفجيرات السفارة الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتشرت قوات مكافحة الإرهاب التونسية حول ملعب رادس قبل ساعات من انطلاق مباراة الزمالك والترجى فى إياب دور الثمانية لدورى رابطة الأبطال الإفريقى، التى أقيمت الجمعة والجريدة ماثلة للطبع بعد التفجيرات الإرهابية التى وقعت حول محيط السفارة الأمريكية الجمعة، للتصدى لأى محاولات إرهابية، كما قامت فرق المفرقعات بتمشيط المنطقة المحيطة بملعب المباراة لمنع وجود أى مواد تفجيرية. يأتى هذا فى الوقت الذى

شددت فيه قوات الأمن الحراسة على البعثة المصرية لضمان سلامتها.

من ناحية أخرى شهدت الساعات الأخيرة من انطلاق المباراة والجريدة ماثلة للطبع فى إياب دور الثمانية لدورى رابطة الأبطال الإفريقى، التى أقيمت على ملعب رادس- عزوف جماهير الزمالك عن حضور المباراة المصيرية.

ومن جانبه، أكد نبيل حبشى، السفير المصرى فى تونس، أن أعدادا كبيرة من الجماهير الزملكاوية كانت تنوى الحضور إلى رادس، سواء من القاهرة أو الدول القريبة من تونس، وأنه كانت هناك ترتيبات كبيرة لاستقبال الجماهير التى تواصلت مع السفارة من أجل حضور المباراة، إلا أن الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها وزارة الصحة التونسية خلال الأيام الأخيرة لمواجهة فيروس كورونا، وعلى رأسها قصر حضور المباراة على المقيمين فى تونس أدت إلى إلغاء الجماهير الحجوزات الخاصة بقدومهم إلى تونس.

Advertisements

وبالرغم مما حدث فإن مسؤولى الاتحاد الإفريقى اشترطوا على مسؤولى الترجى تخصيص مدرج لجماهير الزمالك، والالتزام بلوائح الكاف فى هذا الصدد وعدم الإخلال به تحت أى ظرف من الظروف.

وشهدت الساعات الأخيرة التى سبقت المباراة إجراءات مشددة من قبل الجهات الأمنية فى تونس، التى حرصت على التواجد بكثافة حول فندق إقامة اللاعبين، لتفادى تعرضهم لأى شىء قد يفسد أو يعكر أجواء اللقاء، كما حظيت البعثة الإعلامية المتواجدة فى تونس بنفس التأمين، وتم تخصيص فرقة أمنية كاملة للإحاطة بالبعثة الإعلامية منذ اليوم الأول للقدوم إلى تونس، وتأمين تواجدهم بمقصورة الإعلاميين.

وحرص مرتضى منصور، رئيس النادى، على إجراء اتصال هاتفى بمسؤولى البعثة قبل التوجه إلى ملعب المباراة، طالبهم خلاله بأن يكونوا خير سفراء للكرة المصرية وأن يلتزموا أقصى درجات ضبط النفس مهما تعرضوا لأى ضغوط جماهيرية، وبذل قصارى جهدهم من أجل تحقيق نتيجة إيجابية، والصعود إلى المربع الذهبى للبطولة، والرد على كل المشككين فى الزمالك خلال الفترة الأخيرة.

من ناحية أخرى، تصل بعثة الفريق عند السادسة مساء اليوم إلى مطار القاهرة، بعد الانتهاء من خوض المواجهة. وقرر باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، منح المجموعة الأساسية التى شاركت فى المباراة راحة ٤٨ ساعة، للتغلب على حالة الإرهاق التى اشتكوا منها بسبب تلاحم المباريات، وتفادى تعرض أى منهم لإصابة قد تبعده عن المشاركة مع الفريق لفترات طويلة.

واستقر «كارتيرون» على إجراء تدريبات استشفائية لجميع اللاعبين عقب العودة من الراحة، حتى يستعيدوا كامل لياقتهم وتجهيزهم للمشاركة فى المباريات المقبلة بداية من مواجهة الاتحاد.