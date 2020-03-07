شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح من تركي آل شيخ للاعبي الأهلي قبل مباراة صن داونز (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قدم المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في السعودية، الرئيس الشرفي للنادي الأهلي، عدة نصائح للاعبي النادي قبل مبارة صن داونز.

وقال في تدوينة عبر «فيس بوك»: «إن شاء الله مع التركيز بكرة التأهل.. بس المهم قتل المباراة وعدم التخدير من كلام مدربهم ... أنا متفائل ????????????????????????❤️».

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أدى مرانه عصر الجمعة، على استاد لوكاس موريبي، استعدادا لمواجهة صن داونز التي تقام في الثالثة الساعة عصر غدٍ السبت، في إياب دور الثمانية «ربع النهائي» لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

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وخاض الفريق مرانه الأخير على ملعب المباراة، واشتمل على جانب بدني خفيف، وتدريبات الكرة تحت قيادة السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق.

وبحسب الموقع الرسمي للنادي، حرص الجهاز الفني واللاعبون على قراءة الفاتحة قبل انطلاق المران، على استاد لوكاس موريبي.

كان فايلر قد عقد محاضرة بالفيديو مع اللاعبين في فندق الإقامة بمدينة بريتوريا، قبل التحرك لملعب المباراة لخوض المران في نفس توقيت المباراة.

حرصت الجالية المصرية في جنوب إفريقيا على حضور المران الختامي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الذي أقيم عصر اليوم الجمعة، استعدادا لمواجهة صن داونز التي تقام غدا السبت، في إياب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا.

وحرص أفراد من الجالية المصرية على مؤازرة الفريق خلال المران الأخير للأهلي الذي أقيم على استاد لوكاس موريبي.