شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون: إقصاء بطل إفريقيا آخر عامين لم يكن سهلًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعرب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن سعادته بالتأهل لنصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، مؤكدا أن إقصاء فريق بحجم الترجي لم يكن سهلًا.

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وأضاف كارتيرون في تصريحات لقناة بي إن سبورت عقب اللقاء: «استطعنا إقصاء بطل إفريقيا آخر عامين وهذا ليس بالسهل.. لعبنا بأريحية وبكثافة مقبولة.. وبعد تقبلنا الهدف كان في إمكاننا التسجيل».

وأكمل: «بدأنا اللقاء وطموحنا التأهل، استفدنا من جماهيرنا في مباراة الذهاب وكنا نخشى من جماهير الترجي في الإياب، لم نخلق فرصا كثيرة ولكننا لعبنا على التفاصيل الصغيرة حتى نتأهل».

وعن تدريبه سابقا لفريق الرجاء المغربي ومازيمبي الكونغولي، قال: «سواء الرجاء أو مازيمبي فريقان كبيران ومواجهتهما لن تكون سهلة.. أعرف الرجاء وإمكانياته وكذلك مازيمبي الذي فزت معه بالألقاب وصعوبة مواجهته خاصة على ملعبه.. ليفز الأفضل منهما.. سنلعب أولا في الخارج والعودة ستكون على ملعبنا وهذا سلاح ذو حدين.. ولكننا سنلعب على الفوز أمام أي خصم».