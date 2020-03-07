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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حارس مرمى الارجنتين السابق يهاجم ميسي بضراوة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 مارس 2020
هاجم حارس مرمى منتخب الارجنتين السابق هوغو غاتي مواطنه ليونيل ميسي قائد برشلونة واكد انه ظاهرة لكنه ليس كذلك الآن".
وأضاف: "ميسي يعتاد على الاشادة وهو يمشي أكثر على أرض الملعب ويجب أن يكون أفضل".
وأردف: "كريستيانو رونالدو وميسي هما الأفضل ويجب أن يكون ميسي أفضل بدل المشي في الملعب وأولئك الذين يعرفون كرة القدم يعتقدون ذلك أيضًا".
وواصل: "عندما يكون هناك لاعب مثل ميسي فإن زملائه يمنحونه الكرة دائمًا ليفوزوا بالمباراة".
وانهى غاتي حديثه بالقول: "فكرة إعطاء الكرة لميسي وليس لأي شخص آخر تفسد الفريق وتجعل اللاعبين مقيدين".
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