حارس مرمى الارجنتين السابق يهاجم ميسي بضراوة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 مارس 2020

هاجم حارس مرمى منتخب ​الارجنتين​ السابق هوغو غاتي مواطنه ليونيل ميسي قائد برشلونة واكد انه ظاهرة لكنه ليس كذلك الآن".



وأضاف: "ميسي يعتاد على الاشادة وهو يمشي أكثر على أرض الملعب ويجب أن يكون أفضل".

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وأردف: "كريستيانو رونالدو وميسي هما الأفضل ويجب أن يكون ميسي أفضل بدل المشي في الملعب وأولئك الذين يعرفون كرة القدم يعتقدون ذلك أيضًا".

وواصل: "عندما يكون هناك لاعب مثل ميسي فإن زملائه يمنحونه الكرة دائمًا ليفوزوا بالمباراة".

وانهى غاتي حديثه بالقول: "فكرة إعطاء الكرة لميسي وليس لأي شخص آخر تفسد الفريق وتجعل اللاعبين مقيدين".