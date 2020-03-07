شكرا لقرائتكم صن داونز ضد الأهلي .. أرقام وإحصائيات المارد الأحمر أمام فرق جنوب إفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحظى مواجهات الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي مع أندية جنوب أفريقيا بالعديد من الأرقام المُميزة، وهذا ما نرصده فى سياق التقرير التالى، على هامش مباراة الأهلى مع فريق صن داونز فى الثالثة عصر اليوم السبت، على ستاد لوكاس موريبى فى إياب دور ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا فى المواجهة الثامنة فى تاريخ مواجهات الفريقين.

تاريخ طويل جمع الأهلى بفرق جنوب أفريقيا فى مسيرته للتربع على عرش القارة السمراء، حيث التقى الأهلى مع فرق جنوب أفريقيا فى 22 مباراة فى مختلف المسابقات الأفريقية، الفوز كان حليف الأهلى فى 10 مباريات، وسيطر التعادل على نتيجة ست مباريات، فيما خسر الأهلى ست مباريات.

التقى الأهلى سبع فرق من جنوب أفريقيا هي: صن داونز «سبع مواجهات»، وأورلاندو بيراتس «ست مواجهات»، وأياكس كيب تاون «مواجهتان»، وبلاتينيوم ستارز «مواجهتان»، وسوبر سبورت «مواجهتان»، وبيديفست «مواجهتان»، وكايزر تشيفز «مواجهة واحدة».

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ويعد حسام عاشور أكثر اللاعبين ظهورًا فى مواجهات الأهلى أمام فرق جنوب أفريقيا بعدما سجل وجوده فى 14 مباراة.

أوراق فايلر في مباراة اليوم تبدو معروفة وهي تتمثل في كلاً ، من : أجاي ومعلول وقفشة وديانج والسولية وأحمد فتحي والشحات وقام المدرب السويسري خلال الأيام الماضية بتحفيظ لاعبيه خطة اللعب في مباراة اليوم من أجل تحقيق الهدف المنشود والتأهل لنصف نهائي أفريقيا ، وطالب فايلر لاعبيه بعدم تكرار الاخطاء التى وقعوا فيها خلال الفترة الماضية وتحديداً في الذهاب وأهمها حالة عدم التركيز التى تسمح للمنافس بالأنقضاض على مرمى محمد الشناوي سريعاً وهو ما حدث من صن داونز في الدقائق الأولى لمباراة الذهاب لولا براعة الشناوي كما طالب المدير الفني اللاعبين بالتركيز والجدية أمام مرمى المنافس وإستغلال جميع الفرص.