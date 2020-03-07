شكرا لقرائتكم بيراميدز ينهي أزمة دونجا .. اعرف التفاصيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استطاع مجلس إدارة نادي بيراميدز إنهاء أزمة نبيل عماد دونجا لاعب خط وسط الفريق ومحمد سلامة وكيل اللاعب وذلك عقب الجلسة التي عقدها اللاعب مع وكيله بحضور مسئولي بيراميدز بمقر النادي ، وشهدت الجلسة عتاب بين اللاعب ووكيله بسبب التصريحات التي خرجت من الطرفين لتنتهي الجلسة بالاتفاق علي تنازل محمد سلامة عن الشكوي المقدمة ضد نبيل دونجا لاعب بيراميدز في اتحاد الكرة .

بعيداً عما سبق ، يختتم اليوم السبت، فريق بيراميدز بقيادة الكرواتى أنتى تشاتشيتش استعداداته لمواجهة زاناكو الزامبى المقرر لها الثالثة عصر غداً الاحد على ستاد الدفاع الجوى في إياب دور الثمانية للنسخة السابعة عشرة للكونفدرالية الأفريقية .

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ونجح فريق بيراميدز في تحقيق الفوز على زاناكو الزامبى بنتيجة 3 / 0 فى إطار المواجهة التي جمعتهما في زامبيا ، وأحرز أهداف اللقاء كل من، على جبر من رأسية في الدقيقة 18 من عمر المباراة، قبل ان يحرز محمد فاروق الهدف الثاني في الدقيقة الـ 24، ويعزز عبد الله السعيد هداف الفريق الفوز، بإحرازه ركلة جزاء في الدقيقة 67.

ومن جانبه ، طالب تشاتشيتش لاعبيه بحصد النقاط الثلاث لحصد تذكرة التأهل بشكل رسمي ومواصلة الأرقام القياسية للفريق السماوى ، وأصبح بيراميدز أول نادي في إفريقيا يحقق 5 انتصارات متتالية "خارج بلده" في كأس الكونفيدرالية الإفريقية، وهو رقم قياسي قاري جديد لم يتحقق في البطولة منذ انطلاقها في 2004، والذى لم يقدر على تحقيقه قطبا الكرة المصرية الأهلي والزمالك.