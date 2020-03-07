شكرا لقرائتكم صن داونز ضد الأهلي .. أليو بادجي ورقة فايلر الرابحة فى موقعة الحسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحشد السويسري رينية فايلر المدير الفني للنادي الأهلي، أسلحته الهجومية استعداداً للمباراة المرتقبة مع صن داونز بطل جنوب أفريقيا، والتي تقام في تمام الثالثة عصراً على ملعب لوكاس موريبي في بريتوريا، في لقاء الإياب للدور ربع النهائي بدوري أبطال أفريقيا، وكان المارد الأحمر قد فاز في موقعة الذهاب بالقاهرة بهدفين نظيفين سجلهما علي معلول ظهير أيسر النادي الأهلي.

ويبدو أن أليو بادجي مهاجم النادي الأهلي هو أحد الأوراق التي يراهن عليها رينيه فايلر في مباراة اليوم في ظل تقدم مستواه خلال المباريات الأخيرة ومساهمته في تسجل الأهلي للهدف الثاني بمرمى صن داونز بعد قتاله على الكرة وحصوله على ركلة جزاء سددها علي معلول بنجاح مؤكداً فوز الفريق الأحمر.

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الأهلي استعد لمباراة اليوم جيداً فقد وصل مُبكراً إلى مدينة بريتوريا التي تستضيف المباراة حيث وصلت البعثة الحمراء صباح الاثنين الماضي وتدرب الفريق ما يقرب من خمسة مرات في جنوب أفريقيا منها مرة على حديقة تبتعد أمتار قليلة عن فندق الإقامة ثم تدرب ثلاثة مرات على مجمع ملاعب جامعة بريتوريا قبل أن يختتم تدريباته عصر أمس ، الجمعة، على ملعب المباراة ، وكثف السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق من جلساته مع لاعبي الفريق طوال الفترة الماضية وشاهد برقتهم ملخص لأهم مباريات الفريق الجنوب أفريقي من أجل استكشاف نقاط القوة والضعف في المنافس واستغلالها في نقاط اليوم المرتقب.

ورغم أن الأهلي كان يخوض مرانه في الأيام الماضية على ملاعب مكشوفة إلا أنه كان حريص على إخفاء ملامح التشكيل وكذلك الأمور الفنية عن الجانب الجنوب أفريقي لاسيما وأن مسئولو صن داونز حاولوا أكثر من مرة معرفة أخبار البعثة الأهلاوية وموقف بعض اللاعبين المُصابين وكذلك خطة اللعب.

أوراق فايلر في مباراة اليوم تبدو معروفة وهي تتمثل في كلاً ، من : أجاي ومعلول وقفشة وديانج والسولية وأحمد فتحي والشحات وقام المدرب السويسري خلال الأيام الماضية بتحفيظ لاعبيه خطة اللعب في مباراة اليوم من أجل تحقيق الهدف المنشود والتأهل لنصف نهائي أفريقيا ، وطالب فايلر لاعبيه بعدم تكرار الاخطاء التى وقعوا فيها خلال الفترة الماضية وتحديداً في الذهاب وأهمها حالة عدم التركيز التى تسمح للمنافس بالأنقضاض على مرمى محمد الشناوي سريعاً وهو ما حدث من صن داونز في الدقائق الأولى لمباراة الذهاب لولا براعة الشناوي كما طالب المدير الفني اللاعبين بالتركيز والجدية أمام مرمى المنافس وإستغلال جميع الفرص.